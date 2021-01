Trump è la caricatura di un populismo individualistico in cui la libertà è forza

Forse non è giusto, non è corretto, ma una volta detto è difficile essere smentiti: negli Stati Uniti d’America il popolo è più importante che in ogni altro paese (anche se non si è mai sciolto davvero in un melting pot) e le élite politiche sono rispettate solo quando viene sentita nel modo più diretto la rappresentatività della loro delega. “L’Italia è una Repubblica” sono le prime parole della Costituzione italiana. “We, the People” sono quelle più concretamente solenni e vibranti con cui si apre la Costituzione degli Stati Uniti. L’ideologia americana, la cultura e sensibilità politica degli americani, vede nel popolo, un popolo, sia chiaro, fatto di individui seriamente individualisti, il fondamento più saldo e sano della nazione, al di qua e al di là di regole, procedure e funzionari istituzionali.

