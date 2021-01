Dalla Grecia a Lipa e Trieste: le toppe dell'Ue per contenere i migranti

Nonostante il Covid, il flusso lungo la rotta balcanica nel 2020 è aumentato del 78 per cento, addirittura del 420 per cento quello che passa per le frontiere italiane in Friuli Venezia Giulia. Quanto costa all'Ue esternalizzare la sua politica migratoria

A intrappolare fra le neve di Lipa, a nord-ovest della Bosnia Erzegovina, circa 2.500 migranti che da mesi tentano di raggiungere la Croazia è stato il sistema di appalti esterni su cui si regge la politica migratoria europea. Le immagini drammatiche che da settimane mostrano centinaia di persone costrette a temperature sotto lo zero hanno messo l'Ue sotto pressione. Per Bruxelles, la situazione è “completamente inaccettabile”: non solo i paesi europei, ma anche quelli candidati a diventare membri dell'Ue devono prendersi cura dei migranti. Dal 2018 a oggi l'Europa ha finanziato la Bosnia con 88 milioni di euro, una cifra destinata unicamente alla gestione dei flussi migratori. Lo scorso 3 gennaio, quando l'attenzione generale era già concentrata su Lipa, l'Alto rappresentante Josep Borrell ha annunciato altri 3,5 milioni extra. “Questo disastro umanitario può essere evitato”, aveva detto il leader della politica estera europea rivolgendo un appello sia alla Federazione croato-musulmana sia alla Repubblica serba, le due entità che compongono lo stato della Bosnia Erzegovina. Invece no, evidentemente, e le cose al confine fra Bosnia e Croazia non accennano a migliorare. Nel corso di una recente telefonata con Borrell, Milorad Dodik, leader serbo bosniaco noto per le sue tesi negazioniste sul massacro di Srebrenica, ha chiarito che non accetterà in alcun modo di accogliere migranti o rifugiati nei territori della Repubblica serba. Rifiuti analoghi sono arrivati anche dai bosniaco-croati. Le mance non bastano, quindi e i leader locali preferiscono speculare sulle condizioni tragiche in cui sono costretti i migranti per ottenere molto di più.

