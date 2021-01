E se non si rispettano le restrizioni?

Da qualche giorno i giornali britannici ripetono una domanda: che succede se ora gli inglesi esausti non rispettano le regole rigide del lockdown? Circola uno studio – lo ha fatto il giornalista del Sunday Times Tom Calver analizzando i dati sulla mobilità di Apple – che indica che il traffico (anche pedonale) è più alto rispetto al marzo scorso, in alcuni centri in modo talmente significativo che viene da dire: non lo rispetta più nessuno, questo lockdown. Naturalmente i dati vanno presi con cautela perché, per fare un esempio, comprendono anche le camminate che non sono vietate e perché ci sono molti posti di ristorazione che offrono l’asporto. Ma il governo è molto preoccupato: lo scienziato-consigliere Chris Whitty dice che il sistema sanitario rischia il collasso se le misure restrittive non vengono rispettate; il ministro per i Vaccini, Nadhim Zahawi, ha detto: “Se dovete uscire, fatelo solo per fare ginnastica, altrimenti state a casa. Sono le interazioni sociali che favoriscono il virus, e dobbiamo evitarle”. Tra politici e commentatori si è venuta a creare una nuova frattura: chi dice che bisogna trovare il modo di far rispettare le regole e chi ne vuole introdurre altre ancora più restrittive. La prima fazione ha ottenuto che venga presa in considerazione l’ipotesi che le guardie nei supermercati abbiano l’obbligo di controllare che le misure di distanziamento siano rispettate. La seconda fazione si è trovata a discutere nuovamente del conflitto tra libertà personale e responsabilità collettiva.

