Tubinga, la città virtuosa nella lotta al Covid, raccontata dal suo sindaco

Roma. Boris Palmer è da quattordici anni il sindaco della città tedesca di Tubinga, è del partito dei Verdi, lo stesso che in tanti vedono come possibile futuro partner di una coalizione di governo dopo le elezioni di settembre. Mentre tutta l’Europa guardava alla Germania per cercare di capire cosa fosse andato storto nella gestione della pandemia, tutta la Germania guardava a Tubinga, una piccola città universitaria (89 mila abitanti) che però ha deciso di provare una sua strategia contro il virus, e sembra che stia portando successi. “Non è esattamente una strategia, sono delle misure addizionali a quelle applicate in tutta la nazione – dice al Foglio Palmer – abbiamo deciso di concentrarci sui più anziani, soprattutto su chi vive nelle Rsa. Più della metà della persone che muoiono di Covid sono residenti nelle Rsa, e mettiamo particolare cura nel testare lo staff, i visitatori e i residenti. I visitatori vengono testati tutte le volte che entrano, lo staff due volte a settimana. Testare e isolare, è questo quello che facciamo”.

