Oltre le corna e lo show, la foto che racconta il pericolo dopo l'irruzione

Questa è l’analisi di una delle tante foto scattate durante l’irruzione della folla trumpiana dentro il Campidoglio di Washington mercoledì sera. Pensiamo che sia un’immagine più significativa di tante altre, che magari sono più spettacolari ma contengono meno informazioni. La folla che due giorni fa ha assaltato l’edificio era formata da fazioni differenti che avevano lo stesso scopo: respingere un governo dei democratici con Joe Biden come presidente. Quelle fazioni hanno gradi diversi di pericolosità: c’erano gli innocui che si sono fatti trascinare dall’entusiasmo del momento e s’aggiravano spaesati per i corridoi come se fosse una visita ai palazzi del potere e c’erano elementi organizzati e molto pericolosi.

