Arrivano in Francia i "Prodiges de la République"

E' l'ultima iniziativa della macronia per riattivare l'ascensore sociale e correggere quei determinismi che creano contrasti. Marlène Schiappa ha spiegato al Journal du dimanche il piano per "creare un circolo di cittadini virtuosi”

Riattivare l’ascensore sociale dopo anni di guasti e malfunzionamenti è una priorità del presidente francese Emmanuel Macron dall’inizio del mandato. E l’ultima iniziativa per correggere quei determinismi sociali che danno ai figli di un dirigente 4,5 possibilità in più rispetto ai figli di un operaio di avere da adulto un alto tenore di vita (inchiesta di France Stratégie), nonché liberare le energie della nazione soffocate da quinquenni di politiche assistenzialiste, porta il nome di “Prodiges de la République”. “Miriamo a creare un circolo di cittadini virtuosi”, ha detto al Journal du dimanche la promotrice dell’operazione, Marlène Schiappa, ministra delegata alla Cittadinanza e pilastro della macronia fin dalla nascita di En Marche!. L’idea dei “Prodiges de la République” è nata da una constatazione: troppo spesso i cittadini dei quartieri popolari e delle banlieue lontane dalle metropoli moltiplicatrici di opportunità vengono associati a un’immagine negativa di “citoyenneté”, alla delinquenza, alla violenza, al degrado e al non rispetto delle regole. Con questa operazione, la ministra punta a mettere in risalto quella Francia ingiustamente dimenticata dalle luci della République, ma attraverso una lente positiva. “La stragrande maggioranza dei francesi ha dimostrato di essere una comunità di cittadini solidali. Vogliamo ricompensare e valorizzare le loro splendide iniziative. Abbiamo visto moltissimi esempi durante il confinamento. I giovani delle periferie che facevano la spesa per le loro nonne, le donne che cucivano le mascherine per gli abitanti dei loro quartieri, i musicisti che suonavano dai balconi…Sono i nostri prodigi della République”, ha spiegato la Schiappa.

Pubblicità

Pubblicità