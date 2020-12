La terza via di Biden in Cina è fatta di tre mosse e una certezza

“A time to heal”. Joe Biden lo aveva detto fin da subito che gli anni della sua presidenza sarebbero stati un tempo per guarire, lenire, ricucire. Così, oggi, Biden, si ritrova a dover riparare non solo i cocci dell’America divisa dal trumpismo, ma anche a dover raccogliere e dare un senso alle macerie che circondano l’America. Quattro anni di trumpismo, di tweet, di sfottò, di dazi, di consolati chiusi e sgarbi istituzionali hanno isolato il paese, circondandolo di nemici invece che di alleati e competitor. Tra i rapporti più compromessi, eppure strategici, c’è quello con la Cina, un paese con cui gli Stati Uniti non sono mai andati particolarmente d’accordo ma con cui è sconsigliabile andare allo scontro. “Negli anni della presidenza Trump – scrive la Bbc – i rapporti tra America e Cina sono arrivati al loro punto più basso dai tempi di Nixon”. Ora, da questo punto basso, Biden deve ripartire. Per farlo ha davanti a sé due opzioni: o continuare nel solco del trumpismo, proseguendo con lo scontro frontale a colpi di dazi, minacce e provocazioni, per dare una dimostrazione di forza che oggi gli Stati Uniti hanno di meno. Oppure può fare una precipitosa marcia indietro, togliere i dazi, dire alla Cina di fare come se non fosse successo niente, e dare una dimostrazione di debolezza americana che non corrisponde, nemmeno oggi, alla realtà.

