Domenica si vota in Romania, dove c'è voglia di cambiamento

Domenica si vota in Romania per scegliere il nuovo Parlamento, e anche questa volta tutte le attenzioni sono su Klaus Iohannis, che è l’architetto di tutti gli ultimi cambiamenti nel paese. E’ il presidente che in questi anni ha svolto un ruolo importante per il paese, e anche per l’Europa. Mentre la nazione scivolava giù per il sentiero euroscettico e illiberale durante il governo del Partito socialdemocratico, c’era Iohannis a fare da garante. A cercare di recuperare quel che rimaneva da salvare del paese, a rassicurare l’Ue, a spingere forte in senso contrario e tirare fuori la Romania dalla strada verso Visegrád. Il presidente è del Partito nazional liberale, ha ottenuto un secondo mandato lo scorso anno, poco dopo le elezioni europee e soprattutto dopo essere riuscito a scardinare il governo socialdemocratico – caduto per una serie di scandali legati alla corruzione – e a sostituirlo con un capo del governo del suo stesso partito: Ludovic Orban. La Romania ha bisogno di molte riforme, ha gravi problemi legati alla corruzione e senza un nuovo esecutivo stabile ogni cambiamento importante rimane congelato. Il mandato principale di Orban quindi era quello di organizzare nuove elezioni, che a causa della pandemia sono state rimandate, ma il momento è arrivato e, secondo i sondaggi, Iohannis è di nuovo in vantaggio. La strategia del centro e della moderazione, anche Orban si è comportato in questi mesi come un politico moderato e attento ai temi europei tanto da rilasciare interviste in cui critica l’omonimo ungherese, sembra aver convinto i romeni. La nazione è stata colpita duramente dalla pandemia, il sistema sanitario non era all’altezza dell’emergenza, ma Orban e il Partito nazional liberale è comunque favorito.

