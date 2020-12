Un "no deal" sulla Brexit non è poi così distante

L'Unione europea è pronta a un “no deal” e a spingere il Regno Unito verso una “hard Brexit” l'1 gennaio 2021, per poi riprendere i negoziati su un accordo di libero scambio il prossimo anno con calma, senza la pressione del calendario e da una posizione ancora più forte per le ripercussioni di un'uscita britannica dal mercato unico e dall'unione doganale. Questo è il messaggio che è arrivato da diversi stati membri nella riunione di stamattina del Coreper, durante la quale il capo-negoziatore dell'Ue Michel Barnier ha aggiornato gli ambasciatori dei 27 sullo stato dei negoziati con la sua controparte britannica, David Frost. Il momento della verità è arrivato. Una decisione su “deal” o “no deal” deve essere presa entro venerdì. Barnier ha spiegato che “non ci siamo ancora” e di non essere in grado di dire “se ci sarà accordo oppure no”. Ma alcuni stati membri – Francia, Danimarca, Olanda e Belgio – ritengono che la Commissione sia pronta a fare troppe concessioni a Boris Johnson senza ottenere sufficienti contropartite. Il problema riguarda in primo luogo la pesca, ma anche il tema del “level playing field” (la parità di condizioni su aiuti di stato, tassazione e standard ambientali e sociali per evitare dumping nei confronti dell'Ue). I 27 sono d'accordo che “la sostanza dell'accordo conta più del calendario”, spiega al Foglio una fonte Ue: “Se i britannici non cedono, non avremo un deal il 31 dicembre e ci ritorneremo dopo”. L'Ue non intende accettare “un accordo degradato. Meglio continuare nel 2021 per un accordo di qualità”, conferma un diplomatico di uno stato membro: “un'uscita senza accordo sarà un piccolo choc ma evita conseguenze negative sul lungo periodo per l'Ue”.

Pubblicità

Pubblicità