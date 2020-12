The Network. Chi ha ucciso lo scienziato che guidava il programma nucleare dell'Iran

In questo articolo vedremo che l’operazione per uccidere il generale e scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh è stata compiuta, come anche altre operazioni, da un network di persone che non lascia l’Iran. E’ un gruppo residente, che molto probabilmente lavora per conto dell’intelligence di Israele. Inoltre cercheremo di capire da chi è formato questo gruppo, perché è quasi certo che non si tratta di agenti israeliani infiltrati in Iran.

Pubblicità

Pubblicità