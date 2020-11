Cronache groenlandesi, come essere uno stato "altro" rispetto all'Europa

La Groenlandia fa parte geograficamente dell’America e politicamente dell’Europa, visto che appartiene alla Danimarca. E dell’Europa, per centinaia di anni, la Groenlandia ha fatto parte anche culturalmente, perché erano danesi quelli che la governavano, che la studiavano, che cercavano di organizzarla come un paese moderno e, soprattutto, erano danesi quelli che la raccontavano al resto del mondo. La Groenlandia si è però poi affacciata sull’indipendenza, fermandosi giusto un passo prima: nel 2009 si è stabilito, in accordo con Copenaghen, che l’isola artica potrà indire un referendum d’indipendenza quando lo vorrà. Secondo i sondaggi, i favorevoli all’addio definitivo alla Danimarca sono circa il 70 per cento, ma la maggioranza afferma di preferire che il distacco avvenga “nei prossimi anni”.

