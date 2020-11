Inizia la ritirata di Orbán sul veto

Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, ieri si è detto ottimista sulla possibilità di trovare un accordo sul pacchetto di bilancio dell’Unione europea. “Le discussioni dovrebbero continuare e alla fine troveremo un accordo. E’ così che funziona generalmente”, ha detto Orbán nella sua intervista settimanale alla radio pubblica. Il premier ungherese ha spiegato che ci sono diverse opzioni per risolvere lo stallo attorno alla condizionalità sullo stato di diritto “che sono accettabili per Ungheria e Polonia, in cui a decidere siano aspetti legali e non una maggioranza politica”. Le parole di Orbán lasciano intravedere l’inizio della grande ritirata sul veto al bilancio pluriennale dell’Ue e al Recovery fund.

