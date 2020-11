Podemos non se ne fa scappare una, nemmeno il referendum del Sahara

Pablo Iglesias appoggia la causa saharawi e indispettisce il governo Sánchez che ha bisogno del suo appoggio per la Finanziaria

Milano. All’indomani dell’interruzione di un cessate il fuoco durato 29 anni da parte del Fronte Polisario (la storica organizzazione armata saharawi, che afferma di aver reagito a un’operazione militare marocchina), il leader di Podemos, Pablo Iglesias, ha sollecitato il governo spagnolo, di cui lui stesso è vicepremier, ad appoggiare subito un referendum di autodeterminazione nel Sahara Occidentale. Il diritto per i saharawi di decidere del destino del loro territorio, controllato da 45 anni dal Marocco, è sostenuto, oltre che dalle Nazioni Unite, anche dai socialisti spagnoli (il coinvolgimento iberico nella vicenda del Sahara Occidentale, di cui tutto il resto del mondo si disinteressa colpevolmente, è determinato dal fatto che questo lembo di deserto vista mare è finito in un eterno limbo proprio a causa della Spagna che, dopo averlo tenuto come colonia fino al 1976, al tramonto del franchismo lo abbandonò poi, da un momento all’altro, alla sua incerta sorte).

