Per capire la politica non c'è niente di più serio delle serie tv

In Francia il settimanale Le Point dedica un numero speciale al rapporto tra politici e le grandi narrazioni contemporanee, con un sondaggio sorprendente: "La casa di Carta" mette d'accordo i verdi, i macroniani e i seguaci della Le Pen

Un giorno, al termine di un corso sulle grandi democrazie occidentali che aveva tenuto a Sciences Po, l’ex primo ministro francese Édouard Philippe guardò i suoi allievi e pronunciò queste parole: “Lavorate su ciò che vi dico durante le lezioni, ma se volete veramente capire come funzionano le istituzioni americane guardate ‘The West Wing’”. “È possibile” che Jed Bartlet, il presidente democratico americano ideato da Aaron Sorkin, lo abbia ispirato durante i periodi burrascosi del suo passaggio a Matignon, rivela Philippe in un’intervista apparsa sul numero speciale del Point Pop, dedicato al rapporto tra i politici e le serie televisive, al potere spiegato attraverso i protagonisti del “Baron Noir”, e più in generale al fascino suscitato nei francesi da queste grande narrazioni contemporanee.

