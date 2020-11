Cosa vuol dire “mini Schengen”

Più che dell’esclusione dal vertice contro il terrorismo di martedì, l’Italia farebbe bene a preoccuparsi dei piani di Emmanuel Macron di una rifondazione di Schengen perché è dall’Europa senza controlli alle frontiere che rischia di essere esclusa. “Ogni falla nella sicurezza alla frontiera esterna in uno degli stati membri è un rischio per la sicurezza degli altri stati membri”, ha detto Macron dopo il vertice con Angela Merkel, Sebastian Kurz, Mark Rutte, Charles Michel e Ursula von der Leyen. Parlando di Nizza, Macron ha detto che non si deve “ignorare il legame” tra immigrazione e terrorismo. Il tunisino Brahim Aoussaoui era sbarcato a Lampedusa ed era passato da un centro a Bari prima dell’attacco in Francia. I controlli di sicurezza sui migranti che sbarcano non hanno funzionato. Aoussaoui aveva ricevuto il foglio di via ma, invece di essere trattenuto per l’espulsione, è riuscito a varcare il confine.

