Il dopo Trump e tutti i pozzi avvelenati in quattro anni di dibattito pubblico intossicato

Non c’entrano le bugie. Non c’entrano le menzogne. Non c’entra l’etica. Non c’entrano le tasse. Non c’entra la Russia. Non c’entra il sessismo. Non c’entra il MeToo. Non c’entra il conservatorismo. Non c’entra il protocollo. Non c’entra la misoginia. Non c’entra la religione. E non c’entra neppure la destra. Per capire quello che è stato il mondo con cui Donald Trump ha flirtato nei suoi quattro anni di presidenza – e che ora si lascia alle spalle – occorre mettere da parte per un istante le tradizionali coordinate liberal dell’indignazione politica e fare un passo in avanti per comprendere quale sarà una delle eredità più pericolose del trumpismo con cui il mondo si ritroverà a fare i conti anche senza la presenza di Trump alla Casa bianca.

