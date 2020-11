Il voto americano ricorda anche all'Europa che il trumpismo non è un virus passeggero

Per tutti coloro che hanno a cuore il rispetto della società aperta, la tutela della democrazia liberale, la guerra contro il complottismo, la passione per la globalizzazione, la devozione per l’atlantismo, il disprezzo per la xenofobia e la dedizione per quello che è stato a lungo il sogno americano, la sola prospettiva che sia possibile una sconfitta di Donald Trump è una prospettiva da sogno, pur maturando in uno scenario elettorale da incubo all’interno del quale non si è purtroppo visto il mega calcio nel sedere che ogni antitrumpiano che si rispetti si augurava di vedere nella giornata di ieri.

