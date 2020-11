Un'ora d'aria, parlando d'America

Le mascherine sui nostri volti sono “l’emblema di quest’epoca della vulnerabilità”, scrive Leon Wieseltier nel suo saggio su Liberties, la rivista che ha appena fondato e lanciato, rigorosamente di carta perché questa è la materia di cui è fatto il futuro secondo lui e il suo editore. O almeno di carta è fatto questo concentrato di riflessione liberale, un’ora d’aria insperata e meravigliosa in quest’epoca di stravolgimenti e vulnerabilità, ancor più utile quando cerchiamo di capire che ne sarà dell’America. Comunque vada, avremo a che fare con un incubo, perché in questa tornata elettorale 2020 di sogni si è parlato molto poco, ma c’è stato un gran traffico di incubi. Se vince l’altro, sarà un incubo per chi non lo ha votato: in sintesi, questo è oggi il senso delle “due Americhe”, più distanti della solita dicotomia blu-rosso, più distanti della lotta tra repubblicani e democratici. Il punto di rottura è: tu sei il mio incubo.

Pubblicità

Pubblicità