L'America è ancora in bilico

La corsa presidenziale americana è ancora too close to call. Dopo il “miraggio rosso” della notte elettorale, in cui il vantaggio del presidente repubblicano Donald Trump sembrava più grande, lo sfidante Joe Biden ha ripreso terreno una volta che in molti stati in bilico si è cominciato a scrutinare i voti arrivati via posta, considerati più favorevoli al candidato democratico. Nel midwest che si è rivelato molto più accidentato del previsto, Biden è andato avanti in Wisconsin e in Michigan, stati che deve per forza vincere se vuole arrivare alla Casa Bianca, ma Trump ha già dichiarato battaglia (legale). In Pennsylvania continua il conteggio, che potrebbe non dare risultati affidabili fino a venerdì. In Georgia e in North Carolina la situazione sembra più a favore di Trump (in Georgia c’è stato un ritardo nel conteggio di circa 50 mila schede perché è scoppiato un tubo nella State Farm Arena, un palazzetto del basket usato come seggio elettorale).

