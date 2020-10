Il Covid-19 rimanda il congresso della Cdu

Il comitato esecutivo della Cdu ha rinviato il congresso del partito in programma a Stoccarda l’8 dicembre 2020 causa Covid-19. Sabato scorso i nuovi casi registrati di coronavirus sono stati oltre 14 mila. In queste condizioni, riunire 1.001 delegati e un centinaio di giornalisti sotto lo stesso tetto è impossibile. A metà gennaio, sarà lo stesso comitato a riconvocare il congresso, Covid permettendo. La proposta è uscita dal cappello della leader dimissionaria della Cdu Annegrett Kramp-Karrenbauer, (per brevitàAkk), ma la sua ratifica non era scontata, e i dirigenti del partito hanno discusso per cinque ore prima di accordarsi. Perché quello annunciato oggi è il secondo rinvio del congresso. La sua prima convocazione era stata decisa lo scorso febbraio, dopo le dimissioni annunciate proprio da Akk. Eletta alla guida dei cristiano democratici a dicembre 2018 con la benedizione della cancelliera, l’ormai ex-delfina di Merkel `caduta sulla Turingia quando lo scorso non ha impedito ai deputati regionali di convergere con quelli dei populisti di AfD su un candidato moderato. Un errore alla quale ha posto rimedio l’intervento diretto di Angela Merkel che definì allo stesso tempo l’azione “imperdonabile”.

