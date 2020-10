Il leader dei giovani della Cdu ci parla della successione della Merkel

Una settimana fa la Junge Union, sezione giovanile del partito di Angela Merkel, la Cdu, ha invitato Friedrich Merz, Armin Laschet e Norbert Röttgen a spiegare perché il prossimo congresso dovrebbe eleggere uno di loro alla testa del partito. E Tilman Kuban, che guida la Junge Union dal 2019, ha spiegato al Foglio il senso del confronto online, in cui ogni candidato aveva cinque minuti per parlare del futuro non solo della Cdu ma di tutto il paese: perché chi vince la corsa avrà anche ottime chance di farsi eleggere cancelliere. Se il molto popolare governatore bavarese Markus Söder non si metterà di traverso, a Natale 2021 il nuovo capo del governo potrebbe essere uno dei tre ospiti di Kuban.

