Il Covid, il virus Trump e il potere che cambia

Quando all’inizio dell’estate si discuteva di quanto dovessero durare i lockdown, di quali fossero le politiche migliori per riaprire in sicurezza e poi essere flessibili a sufficienza per eventuali e parziali richiusure, di questo si parlava: della convivenza. Una guerra civile attorno al Covid non è sostenibile oggi in nessun paese, visto che non ci sono né capitale politico né capitale economico a disposizione di nessuno: tutti perdono. L’alternativa ai lockdown locali non è nessun lockdown: è il lockdown nazionale