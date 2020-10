Trump tira in libreria. Tutti i libri sul presidente

Secondo‌ ‌un’analisi‌ ‌di‌ ‌Guardian‌ ‌sarebbero‌ ‌circa‌ ‌4.500‌ ‌i‌ ‌libri‌ ‌in‌ ‌lingua‌ ‌inglese‌ ‌pubblicati che parlano di The Donald. Abbiamo fatto un po' di ordine sugli scaffali. Un piccolo best of