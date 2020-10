A Portland, il sindaco moderato è schiacciato tra Trump e i radicali

Un cuoco di Portland, in Oregon, ha messo in commercio una salsa molto piccante che si chiama “Tear Gas Ted”: sull’etichetta c’è Ted Wheeler, il sindaco democratico della città, con la maschera da sub e la mascherina: “E’ un modo per ricordare che il sindaco è responsabile di come si è comportata la polizia a Portland”, ha spiegato il cuoco. “Tear Gas Teddy” è il soprannome del sindaco, lo ripetono tutti con un risatina, perché Wheeler è stato lui stesso colpito dai lacrimogeni ma è accusato di non aver saputo gestire la violenza della polizia e delle forze inviate dal presidente Donald Trump contro le manifestazioni di Black Lives Matter. Portland è una città abituata alle proteste e agli scontri – negli anni Novanta la chiamavano la “Beirut d’America” – ma l’estate scorsa, mentre tutto il paese era in tensione dopo l’uccisione di George Floyd, qui s’è raggiunto il punto d’ebollizione. Il sindaco Wheeler, che è considerato un moderato, che ha sempre avuto il mondo del business dalla sua parte e che aveva parecchie ambizioni a livello statale, si è trovato incastrato tra il presidente Trump e gli attivisti radicali, quelli che tra le altre cose chiedono l’abolizione della polizia.

Pubblicità

Pubblicità