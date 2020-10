Trump: "Scenderò tra di voi e vi bacerò tutti"

Il presidente in Florida usa il Covid come una clava. E tra la gente riunita per il comizio nessun distanziamento e pochissime mascherine

L'aveva detto già ieri, sostenendo – senza nessuna base scientifica seria – di essere ormai immune al Covid e pronto a "uscire dal seminterrato" della Casa Bianca, da quella Map Room nella quale il presidente americano è stato in isolamento nei giorni scorsi. E oggi è uscito davvero: è salito sul podio a Sanford in Florida, dove ha arringato i suoi usando il virus come una clava: "Ora sono immune. Mi sento così forte... bacerei tutto il pubblico, bacerei i ragazzi e le belle donne, gli darei un bacio grande e grosso", ha scherzato Trump. Dietro di lui, tra la gente riunita per il comizio, nessun distanziamento e pochissime mascherine. "Dicono che sono immune. Non so per quanto tempo. Alcuni dicono per tutta la vita, altri per quattro mesi" ha affermato Trump, riprendendo la tesi – senza validità medica – già esposta ieri. Il tycoon ha parlato per un'ora ai suoi sostenitori e ha esortato gli americani a "uscire" pur ammettendo che è "rischioso". A inizio ottobre, prima di ammalarsi, Trump aveva detto: "Ormai il Covid non colpisce virtualmente più nessuno. Ora conosciamo la malattia, e colpisce solo le persone anziane, persone anziane con problemi cardiaci e altri problemi, nessun giovane sotto i 18 anni".