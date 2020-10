Ostruzionismo cinese

Mentre tutto il mondo è alle prese con la seconda ondata della pandemia, c’è una questione che abbiamo accantonato ma che torna a essere cruciale proprio per evitare di ripetere gli stessi errori, in futuro, in caso di altre pandemie. Parliamo dell’inchiesta internazionale sul nuovo coronavirus: la richiesta dell’indagine indipendente era iniziata a maggio, e secondo quanto riferito dall’Organizzazione mondiale della sanità sarebbe dovuta iniziare a luglio da Wuhan, dove tutto è cominciato. Ma non è successo.

Pubblicità

Pubblicità