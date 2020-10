La paura dell'Italia sul Patto sui migranti

L'entusiasmo per un rapido accordo sul nuovo Patto su migrazione e asilo si è raffreddato rapidamente, dopo che nella prima riunione dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea per discutere della proposta della Commissione è emersa la grande paura dei paesi del Mediterraneo di trasformarsi in grandi campi stile Moria. Nonostante l'ottimismo sulla possibilità di arrivare a un'intesa politica entro la fine dell'anno, Horst Seehofer ha ammesso che c'è un grande ostacolo sulla strada verso un accordo. Italia, Grecia, Malta, Cipro e Spagna “devono avere la certezza che non saranno lasciati soli con grossi numeri di rifugiati”, ha detto il ministro dell'Interno tedesco in una conferenza stampa.

