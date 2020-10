I Proud Boys che si baciano

E’ cominciato tutto con una foto su Twitter, due uomini che si baciano, #ProudBoys. In qualche ora l’hashtag è diventato virale, con immagini di baci, abbracci, balli, sorrisi, orgoglio gioioso e gay. I Proud Boys, quelli che solitamente usano l’hashtag per chiamarsi a raccolta e per lanciare i messaggi sui social della loro ideologia che l’Antidefamation League definisce “misogina, islamofoba, transfobica e anti immigrazione”, dicono che non sono per nulla colpiti da questo trollaggio “isterico”, “non ci importa nulla, se pensano di darci fastidio si sbagliano”, ha detto uno di loro alla Cnn.

