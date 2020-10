Schizzinosi last minute

Milano. Alcuni repubblicani americani hanno preso le distanze da Donald Trump dopo il dibattito in tv con Joe Biden. Non si tratta dei “soliti” repubblicani, quelli che le distanze le hanno prese da tempo, come l’ex candidato presidente Mitt Romney (che ha detto che Trump avrebbe dovuto condannare il suprematismo bianco durante il dibattito e non fare quella specie di gag a distanza con i Proud Boys), ma sono quelli che più rischiano alle elezioni del Congresso, in particolare al Senato, dove i repubblicani hanno la maggioranza – ma rischiano di perderla.

