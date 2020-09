Si può essere indecisi tra Trump e Biden?

Secondo le rilevazioni, gli indecisi rappresentano fra il 3 e il 10 per cento dell’elettorato: il numero è in calo dagli anni Ottanta, ma in questa campagna elettorale sembra molto basso. Quando, dopo il dibattito presidenziale in tv, la Cnn ha mostrato una decina di indecisi per un focus group, alcuni hanno commentato: di più era impossibile trovarne. Se questa è la campagna più polarizzata di sempre, l’indeciso dovrebbe essere una categoria in via di estinzione