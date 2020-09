Il piano di BoJo per formare i lavoratori del futuro

Londra. Boris Johnson ha presentato un piano nazionale per tornare “più forti di prima” al termine della pandemia. Secondo il premier la chiave per ripartire è la riforma del sistema di formazione dei lavoratori britannici. Questo tema è un vecchio cavallo di battaglia del primo ministro, che è stato reso molto attuale dall’emergenza sanitaria. Johnson ha spiegato in un discorso in una scuola professionale a Exeter che la pandemia accelererà alcuni cambiamenti nel mondo del lavoro e i britannici non possono farsi trovare impreparati. Per questo il governo ha promesso grandi investimenti nella formazione tecnica e professionale, che è stata trascurata negli ultimi decenni.

