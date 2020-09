Agnès Verdier-Molinié è una liberale esigente. “Dicono che non sono mai soddisfatta, ma in realtà non faccio altro che osservare lo stato dei conti pubblici francesi. La Francia, come hanno fatto Germania e Olanda negli ultimi anni, avrebbe dovuto prendere certe decisioni per riequilibrare le finanze. Ma ciò non è accaduto, e ora, complice la crisi sanitaria, ci ritroviamo in una situazione molto grave, tenuto conto del nostro elevato debito pubblico e dell’enorme pressione fiscale che ci attanaglia”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni