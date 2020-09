L'albero morto dell'onda verde francese

Milano. Il sindaco di Bordeaux, Pierre Hurmic, uno dei rappresentanti della vague ecologista che ha conquistato la Francia alle municipali, ha deciso: potete criticarmi quanto volete, a Natale in piazza non ci sarà l’abete, un sindaco verde non può accettare “un albero morto” come simbolo della festa cittadina – per di più costa tantissimo, fino a 60 mila euro.



Hurmic ha detto che vuole introdurre una “carta dei diritti dell’albero”, un elenco di regole per la protezione delle piante (ancora non c’è, ma entro l’anno ci sarà). La decisione ha scatenato molte polemiche, anche una petizione firmata da circa 15 mila bordolesi in difesa dell’abete, anche una querelle sul fatto che questo sindaco ma i progressisti tutti amano svilire le tradizioni e uccidere la magia del Natale. Hurmic ieri ha detto: non cambio idea, ma “sono rimasto sconvolto” dalle reazioni alla mia proposta, “la fasciosfera s’è impossessata della discussione”, e “mi dispiace che anche alcuni esponenti dell’opposizione abbiano fatto lo stesso”. C’è un gran accanimento contro di noi, dicono i sindaci verdi, stiamo attenti si ripetono l’un l’altro (qualcuno anche su Twitter), ogni scusa è buona per attaccarci. Un’altra “scusa” molto chiacchierata in questi giorni riguarda il sindaco di Lione, Grégory Doucet, che ha detto di essere molto preoccupato “dall’impronta ecologica” del Tour de France, una competizione “machista e inquinante”. In realtà poi, quando il Tour è passato per Lione sabato scorso, Doucet ha detto di essersi divertito e ha fatto i complimenti a tutti per l’organizzazione ed efficienza cittadina, ma ormai la polemica era partita, non soltanto nella fasciosfera. Il ministro dell’Uguaglianza donna-uomo e della Lotta alle discriminazioni, Marlène Schiappa, ha detto su France Info: “Vietare il passaggio del Tour, vietare l’albero di Natale, sembra che i sindaci écolo vietino tutto quel che porta un po’ di gioia. Non sono degli ideologi, sono dei guastafeste”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni