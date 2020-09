Una pandemia piena di idee

Appena finito l’isolamento, Pamela Druckerman ha sentito un desiderio fortissimo di girare per Parigi in bicicletta. Lei è una scrittrice americana, ma vive in Francia, dove ha trascorso i mesi della pandemia. In bicicletta si è resa conto che sì, Parigi è bellissima, ma per girare sulle due ruote c’è bisogno di tutto un altro modo di vestirsi: scarpe diverse gonne diverse e anche il deodorante nella borsetta. L’esperienza per Parigi in bicicletta, la Druckerman, l’ha raccontata in un lungo articolo per 1843 dell’Economist. I suoi racconti post lockdown sono pieni di voglia di vivere, di muoversi, di felicità per il riabituarsi al proprio corpo e agli spazi, eppure al telefono, mentre si prepara per partire da Parigi, dice al Foglio: “Io non volevo che il deconfinement finisse, ero molto felice nella mia piccola caverna con la mia famiglia, sapendo dove erano tutti. Era come se da un lato tu fossi imprigionato. Ma, dall’altro, avevi un controllo totale sul tuo ambiente. E specialmente con i bambini, visto che normalmente non ce l'hai ”. Pamela Druckerman è una delle voci da ascoltare, nel caso in cui dovessimo tutti prepararci per una seconda ondata, perché il suo isolamento lo ha riempito di progetti, uno su tutti Pandemonium U: dei corsi online per bambini e adulti, su qualsiasi argomento e aperti a chiunque voglia partecipare. Le lezioni sono in inglese e riprenderanno venerdì, dopo la pausa estiva. “All'inizio è partito tutto come un’idea per bambini. Abbiamo pensato – lei e suo marito Simon Kuper, editorialista del Financial Times – conosciamo molte persone intelligenti, persone che hanno scritto libri, specialisti in diversi campi, e se solo riuscissimo a convincere ciascuno di loro a parlare per un'ora? I nostri figli non vanno a scuola, potremmo semplicemente mettere tutti i nostri amici e i bambini su Zoom”. Poi i bambini hanno ricominciato ad andare a scuola, almeno virtualmente, ma rimanevano tutti quegli adulti così pieni di tempo libero e di curiosità. E così Pandemonium è diventato anche un progetto per adulti: “Pur non potendoci muovere, abbiamo creato l’opportunità di incontrare scrittori, di farci raccontare i loro libri e anche per loro è stata un’occasione”. Pandemonium si sta espandendo, sta diventando un progetto sempre più grande con altre organizzazioni, come l'Alliance Francaise, la biblioteca americana a Parigi e la libreria Shakespeare and company, che vogliono dare il loro contributo. “E’ una bella collezione di organizzazioni e di persone, e adesso pianifichiamo un nuovo semestre. Basta fare clic su Zoom e chiunque può unirsi”.

