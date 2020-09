Roma. Ieri in Bielorussia è stato il primo giorno di scuola e anche il primo giorno di sciopero degli studenti. I liceali hanno formato catene umane davanti ai loro istituti, gli universitari sono tornati nei loro dormitori, ma hanno deciso di non andare a lezione, di fermarsi davanti alle porte delle loro università, almeno fino a quando il presidente Aljaksandr Lukashenka non avrà acconsentito a indire nuove elezioni. I ragazzi sono stati la spinta della protesta bielorussa e anche le...

