Catastrofica esplosione a Beirut

Un'esplosione potentissima, tanto che qualcuno l'ha scambiata per una bomba atomica, ha devastato il porto di Beirut e altri quartieri della capitale libanese. Per ora non si conosce il numero dei morti, il conteggio ufficiale per ora si ferma a dieci ma è probabile che ce ne siano molti di più, e non si conosce la causa. Lo scoppio è arrivato da un edificio che stava bruciando e che evidentemente conteneva una quantità enorme di materiale esplosivo. Il capo dell'intelligence libanese parla di esplosivi sequestrati anni fa, ma non si capisce che ci facessero in quell'area. Fonti militari israeliane dicono alla tv che "Israele non c'entra, quell'edificio non era un deposito di armi di Hezbollah". A questo punto è ancora presto per escludere qualsiasi ipotesi.