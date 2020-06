Il regime di Maduro non è una “dittatura”; chiamarlo così è “improprio”. Dal dopoguerra in poi l’Occidente “non ne ha azzeccata una”. Cinque stelle e Vaticano sono stati “saggi” a tenersi lontani dalla crisi venezuelana. Tali sono le tre bombe sganciate da Paolo Mieli sul Corriere di domenica. Dispiace dirlo, ma le trovo tutte e tre sbagliate. Cominciamo dalla prima: quello di Caracas, è un regime “fortemente illiberale”. E’ un po’ incinta, insomma, ma non del tutto, un po’...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.