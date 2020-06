E adesso, ci si mettono pure le cavallette. Oltre 7 milioni di persone sono stati contagiate da una pandemia che ha fatto oltre 400 mila morti, e che per di più ha portato il mondo a uno stato di recessione e distruzione economica quale non si vedeva dalle due guerre mondiali. Con oltre 2 milioni di contagi e 113 mila morti, gli Stati Uniti inoltre sprofondano in una crisi di sommosse in seguito all’uccisione di George Floyd. La Russia di...

