The Lincoln Project

Milano. “Siamo repubblicani. E vogliamo che il presidente Trump perda le elezioni”. Comincia così, chiaro e preciso, il manifesto del Lincoln Project, il gruppo di repubblicani intenzionato a ostacolare, in ogni modo possibile, la rielezione di Donald Trump. “Siamo conservatori – è il senso del gruppo #nevertrump – ma (anzi proprio per questo) ci opponiamo con ogni forza a Trump”. Del Lincoln Project fanno parte alcuni nomi di primo piano del Partito pre-2016 , come l’avvocato George T. Conway...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.