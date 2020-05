Tutto su Times Radio, l’ultimo attacco del gruppo Murdoch alla Bbc

Londra. La mattina tra le 6 e le 9 chiunque nutra un certo interesse per le cose del mondo nel Regno Unito ascolta il Today programme su Bbc Radio 4: è un rito middle class come il tè e il giardinaggio. Ma alla fine dell’estate, malgrado l’economia piegata dalla pandemia, sulle rive del Tamigi nascerà Times Radio, emittente legata all’antico quotidiano di area conservatrice, pubblicato fin dal 1785, di proprietà di Rupert Murdoch. Cresciuto un po’ in sordina e annunciato...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.