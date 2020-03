Bernie, ora fermati

L’ultima tornata di primarie americane ha mostrato ancora una volta che l’elettorato democratico non crede nella possibilità che Bernie Sanders possa battere Donald Trump alle presidenziali di novembre. Joe Biden ha vinto in Florida, Illinois e Arizona – in Florida e Illinois la maggior parte delle persone intervistate nelle rilevazioni aveva detto di essere a favore del Medicare for All, la proposta che definisce la candidatura di Sanders. Se il senatore del Vermont non vince in stati così, come potrà...

