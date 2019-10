Un uomo ha accoltellato cinque persone a Manchester

La polizia ha arrestato un uomo sui 40 anni che ha attaccato con un coltello cinque persone all'esterno del centro commerciale Arndale, nel centro di Manchester, Gran Bretagna. Un video, registrato da un autobus davanti al supermercato di Church Street, mostra due poliziotti che puntano un taser a un uomo tenuto per terra e ammanettato.

BREAKING: 4 people stabbed at the Arndale shopping centre in central Manchester, assailant has been arrested by police, motive unknown at this time. (Credit @JohnGre07881147 ) pic.twitter.com/iMVXK4Lbeu