Milano. Era già successo con le elezioni locali in Andalusia, la regione meridionale della Spagna. Vox, partito di estrema destra, era dato dai sondaggi sotto al 5 per cento, ma i giornali non parlavano d’altro. Le home page spagnole erano tappezzate di notizie e curiosità su Vox e sul suo leader, Santiago Abascal. In Andalusia, lo scorso dicembre, Vox prese l’11 per cento, entrò per la prima volta in un Parlamento regionale, divenne fondamentale per formare un governo di destra....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.