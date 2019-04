A Brooklyn se non sei vaccinato contro il morbillo prendi una multa da mille dollari

New York. Ho controllato il mio codice postale a Brooklyn per vedere se abito in una delle quattro zone in cui, da martedì, se non riesci a provare di essere già vaccinato contro il morbillo le autorità della città ti danno una multa da mille dollari. I codici sono 11205, 11206, 11211 e 11249, non è il mio caso, ma capisco l’esasperazione del sindaco Bill de Blasio, che martedì ha dichiarato lo stato d’emergenza sanitaria e tra le altre cose ha imposto la multa. Non possiamo costringere la gente a vaccinarsi in massa – ha detto – e non esiste una soluzione di forza, ma possiamo multare chi ancora rifiuta di vaccinarsi. A dicembre aveva vietato ai bambini non vaccinati di andare a scuola, ma il divieto era stato ignorato e il risultato è che l’infezione ha preso velocità: ventuno persone sono finite in ospedale, cinque in terapia intensiva, e la settimana scorsa ci sono stati settantanove nuovi casi – senza contare quelli che sono tenuti nascosti. Nessuno immagina ispettori in giro per le strade di Williamsburg (è il quartiere colpito) per controllare se i passanti hanno oppure no il certificato di vaccinazione, roba che finirebbe alla Corte suprema il giorno dopo per violazione dei diritti costituzionali, ma se a un bambino viene il morbillo potrebbero arrivare verifiche veloci sui suoi compagni di classe.

La responsabilità di questa situazione è di un libercolo di quaranta pagine con un titolo molto neutro che non lascia immaginare il contenuto, “The Vaccine Safety Handbook”, e circola nella comunità di ebrei ultraortodossi di Brooklyn. Il libercolo è stampato da una sedicente organizzazione per la salute dei bambini, la Peach (Parents Educating and Advocating for Children’s Health) e sconsiglia i genitori ultraortodossi di vaccinare i figli: “I vaccini sono il pericolo più grande per la salute pubblica, causano l’autismo e contengono cellule di feti abortiti”. Si tratta di un movimento minoritario, i rabbini dicono che i vaccini sono perfettamente legittimi dal punto di vista religioso – rispettano tutti i requisiti per essere kosher – e la maggioranza dei trecentomila ebrei ultraortodossi che vive nello stato di New York è già vaccinata, ma la frangia di antivaccinisti punta a spaventare tutti: “I vaccini contengono DNA di topo, di scimmia e di maiale”, scrive via mail uno dei propagandisti della Peach, e quindi sono impuri. Questa robaccia gira, viene letta, semina il panico. Il risultato è che una yeshiva nel cuore di Brooklyn ha ignorato il divieto di ingresso per i bambini non vaccinati ed è diventata un focolaio per quaranta nuovi casi. A Rockland, una delle contee dello stato di New York dove la presenza di ebrei ultraortodossi è più numerosa, le autorità locali hanno vietato ai bambini non vaccinati l’ingresso non soltanto a scuola, ma a qualsiasi spazio pubblico. La settimana scorsa però un giudice ha sospeso l’ordinanza per questioni di costituzionalità.

Gli ebrei ultraortodossi di New York – circa trecentomila persone – non sono gli unici ad avere problemi con i vaccini. Dall’altra parte del paese a Seattle il morbillo è esploso di recente perché i vaccini sono rifiutati dalle persone con idee politiche più di sinistra – vedono con sospetto ogni consiglio o imposizione che arrivi dal governo. In Texas, sono i conservatori a essere diffidenti verso i vaccini. A ciascuno la sua ragione, la conseguenza è lo stessa: l’immunità di gregge si abbassa sotto la soglia di guardia e il contagio si allarga. Adesso tocca a Brooklyn e in particolare a Williamsburg, che è l’area hipster di New York dove la mistica della fighetteria anche salutista scorre potente: i supermercati vendono acqua di cocco spremuta a freddo da piantagioni biologiche per otto dollari meno di un litro, fare colazione con un croissant costa dieci dollari ed è attraversata dalla linea G della metropolitana, che è quella dove i passeggeri leggono più libri – Milan Kundera e saggi politici, mica libracci commerciali. E che ora è diventata la zona dell’ordinanza sanitaria più restrittiva d’America (succede. Del resto il Wall Street Journal la settimana scorsa aveva un articolo sul fatto che l’inverno è stato mite e quindi le autorità cittadine ora si aspettano molti topi e Brooklyn ha molte Rat Mitigation Area – che non suona bene). De Blasio è innervosito dal morbillo anche perché tra dieci giorni è Pasqua, le famiglie si scambiano visite, si viaggia, si pranza assieme: per una malattia infettiva come il morbillo che si trasmette nell’aria e ha un’incubazione discreta di ventuno giorni sarà una grande occasione.