Un'esplosione di lava ha ferito 23 turisti nelle Hawaii

Un "proiettile di lava" proveniente dal vulcano Kilauea alle Hawaii ha colpito questa mattina una barca con a bordo alcuni turisti che guardavano l'eruzione, in corso da due mesi. Sassi e detriti roventi hanno perforato il tetto dell'imbarcazione e 23 persone sono rimaste ferite, riferiscono i vigili del fuoco. Tra i feriti, in gravi condizioni una donna con un femore fratturato. Per 13 di loro, ustionati, è stato necessario il ricovero in ospedale, mentre gli altri sono stati trattati in porto appena la barca impegnata in un "lava-tour" è rientrata nella Big Island.

La lava che scorre nel Pacifico è spettacolare e produce una foschia nebbiosa nota alle Hawaii come "laze". Ma il natante potrebbe essersi avvicinato troppo: alcuni passeggeri hanno dichiarato all'Hawaii Department of Land and Natural Resources (Dipartimento per la Terra e le Risorse naturali delle Hawaii) che la barca era al di fuori della zona di sicurezza stabilita dalla guardia costiera. L'eruzione ha distrutto centinaia di case da quando è iniziata il 3 maggio scorso. Kilauea è uno dei vulcani più attivi al mondo e uno dei cinque dell'isola. La scorsa settimana, gli scienziati del US Geological Survey hanno detto che il flusso di lava aveva creato una nuova piccola isola.

Il flusso di lava nel mare ha creato una nuova piccola isola (foto US Geological Survey)