Malato o ubriaco? Un video solleva dubbi su Juncker

Il web non ammette pietà. Basta poco più di un minuto di video, il presidente della commissione europea Jean Claude Juncker ripreso al vertice Nato mentre barcolla, fatica a camminare e a scendere le scale, al punto da dover essere sorretto da due persone. E subito su Twitter si diffonde l'hashtag #Druncker. È ubriaco, la sentenza del tribunale della rete. Dopotutto non è da oggi che sulla stampa si rincorrono leggende sulla presunta passione di Juncker per l'alcol (nel 2014 il Mail on Sunday, un giornale non proprio attendibile, raccontò, citando fonti diplomatiche, che il presidente “beveva cognac a colazione”). I tabloid inglesi, dal Sun al Daily Mail, visto il video del vertice di Bruxelles, hanno ovviamente rincarato la dose.

In realtà, lo scorso giugno, parlando al Parlamento irlandese, lo stesso Juncker aveva spiegato di avere dei problemi a camminare a causa di alcuni problemi di sciatica frutto di un incidente in auto. E aveva ironizzato: “Non sono ubriaco, ma preferirei esserlo”. Insomma, alla base di quanto visto durante il vertice di questa settimana ci sarebbero, in realtà dei motivi di salute. Non a caso il presidente ha lasciato il vertice su una sedia a rotelle. In molti quindi, da ieri sera, si domandano quali siano le condizioni di Juncker e se possa ancora svolgere le sue funzioni di capo della Commissione.