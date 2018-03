Roma. Il governo giapponese ieri ha ammesso, a un anno dalla prima pubblicazione dello scandalo dei “Moritomo papers”, di aver manomesso i documenti ufficiali del ministero delle Finanze legati al caso. La notizia non è soltanto la possibile prova di un favoritismo nei confronti di un personaggio poco amato dall’opinione pubblica giapponese – cioè l’imprenditore/educatore Kagoike Yasunori, 64 anni, attualmente in carcere per frode – ma anche un colpo per l’immagine del governo nipponico, che rischia grosso. Il primo...

