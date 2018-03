Il massacro dei laici in Bangladesh

La lista di intellettuali e attivisti laici attaccati o uccisi per le loro idee dagli estremisti islamici in Bangladesh comprende: alcuni blogger, un cittadino americano di origini bengalesi, un religioso indù, due attivisti dei diritti omosessuali. Si potrebbe andare avanti per molte righe: nel paese asiatico, in poco più di un paio d’anni, gli omicidi d’opinione sono stati più di una dozzina, e non sembrano fermarsi. L’ultima vittima, sabato scorso, è stato Zafar Iqbal, professore all’Università di Shahjalal, attivista progressista...

