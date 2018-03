La voce di chi vuole avere un'arma, con qualche restrizione

Roma. Paul Ryan, presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, si è dichiarato contrario alla proposta di imporre nuove restrizioni a chi possiede armi. “Non vanno proibite a chi rispetta le leggi – ha detto in conferenza stampa martedì – dobbiamo concentrarci nel far sì che non le possieda chi non dovrebbe”. Il discorso del repubblicano svela l’esistenza di un’America che vede nel possesso delle armi un diritto, ma che allo stesso tempo sente la necessità di una regolamentazione....

