Cosa sappiamo dell'attacco agli uffici di Save the Children a Jalalabad

[articolo aggiornato alle 10,15] Erano le nove del mattino (le 4,30 in Italia) quando a Jalalabad, nella regione orientale dell'Afghanistan al confine con il Pakistan, un'autobomba è esplosa davanti al cancello degli uffici dell'organizzazione non governativa di Save the Children. Secondo quanto riportato da Ataullah Khogyani, portavoce del governo provinciale, alla Bbc si tratterebbe di un attacco kamikaze (anche se un testimone che si trovava all'interno del complesso ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp che a colpire il cancello sarebbe stata una granata lanciata da un uomo). Sempre secondo quanto riporta la televisione inglese un gruppo terroristico avrebbe subito dopo assaltato la struttura causando almeno due morti e dodici feriti.

Le immagini dell'attentato

All'interno dell'edificio sarebbero state presenti almeno una cinquantina di persone. L'Afp ha pubblicato un messaggio inviato loro da un dipendente: "Posso sentire due aggressori ... Ci stanno cercando, pregate per noi ... informate le forze di sicurezza".

L'attacco non è stato ancora rivendicato. Save the Children ha dichiarato in una nota che in questo momento non sono in grado di commentare quanto accaduto in quanto sono ancora in attesa "di ulteriori informazioni dal nostro team".

#AFG Afghan Special Forces fighting against at least 3 attackers. Video shared with me from Jalalabad. pic.twitter.com/JT0QdaRhPA — BILAL SARWARY (@bsarwary) 24 gennaio 2018

L'attacco a Jalalabad è arrivato pochi giorni dopo l'attacco dei talebani all'Hotel Intercontinental di Kabul, che ha provocato almeno 20 morti, tra cui 13 stranieri.